Тернопільські господині щотижня відправляють бійцям АТО до восьми тисяч вареників

05/12/2017 Розмір тексту:

Кожного тижня до сорока відер вареників відправляють з Тернополя у зону АТО для українських воїнів. Координують роботу волонтери громадської організації «Бункер С». Вони закликають тернополянок приєднуватися до спільної справи.

Над виготовленням вареників робота кипить від понеділка до четверга. Господині збираються за адресою – м. Тернопіль, вул. Старий Ринок 1а. Спочатку чоловіки чистять картоплю, потім жінки ліплять вареники, вже готову страву, залиту смальцем у відрах відправляють у зону АТО. Волонтери переважно користуються послугами Нової Пошти або ж самостійно везуть вареники власним транспортом.

«Збираємося щотижня. Кількість людей, які долучаються до справи кожного разу різна. Часом 15 – 20 людей. Приходять люди різних професій:вчителі, медичні працівники, приходять люди різного віку, пенсіонери. У понеділок чоловіки, зазвичай, чистять картоплю, а у вівторок і середу дівчата ліплять вареники. За тиждень переважно виробляємо 30 – 40 відер вареників, в кожному відрі до двохсот штук. А коли наші хлопці отримують вареники, то присилають на фотозвіт, дякують», – розповідає волонтер Анна Руда.

ГО «Бункер С» не має регулярних офіційних спонсорів. Продуктами для виготовлення вареників допомагають звичайні жителі краю. Також громадська організація потребує робочих рук.

Софія Романська