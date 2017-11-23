Тернопільські господині планують наліпити для бійців АТО понад п’ять тисяч вареників

23/11/2017 Розмір тексту:

Масштабна ініціатива приготування вареників для бійців АТО стартувала у Тернополі. Цього розу планують приготувати понад п’ять тисяч вареників.

Акція приготування національної страви для воїнів розпочалася учора. Тернопільських господинь запрошують приєднуватися.

Організовує приготування вареників для українських воїнів громадська спільнота волонтерів «Бункер С». Вони збираються за адресою – вул. Старий Ринок, 1 А. Там ліплять вареники, варять, заливають смальцем і відправляють на Східну Україну. Чергове відправлення планується вкінці тижня.

«Ми вдячні всім, хто до нас приєднується. У нас панує чудова атмосфера. Ми разом робимо велику справу – допомагаємо воїнам у боротьбі за нашу країну. Тож заохочую наших чудових господинь до праці. Приходьте, ми будемо раді кожній із вас», – каже волонтерка Марія.

Також жителів краю заохочують жертвувати продукти, необхідні для приготування вареників. Їх можна приносити за тією ж адресою.

Софія Романська