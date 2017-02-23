Тернопільські дорожники спішать закопати мільйони
На дорогах області ще не зійшов сніг, а уночі на поверхні грунту заморозки. Разом з відлигою з автошляхів “сповзає” покриття. На жахливі ями, які роблять поїздки небезпечними для життя скаржаться всі, без винятку водії.
Зокрема, ямами та вибоїнами вкрилися й ті відтинки, які героїчно “ремонтували” працівники Служби автомобільних доріг області та найняті ними підрядні фірми минулого року. Закопані у неякісну роботу десятки мільйонів не зацікавили жодну з старих і нових правоохоронних служб, отже підлеглі Богдана Юлика взялися до освоєння новї порції коштів. На 2017 рік для облуговування доріг Тернопільщини виділено сотні мільйонів гривень. Найкраще освоїти їх можна під час так званих поточних ремонтів, коли не проблема списати необмежені суми. За неякісні роботи у минулих роках жоден виконавець чи керівник відповідальності не поніс.
Як повідомили у прес-службі Служби автодоріг області, підрядна організація філія ДП “Тернопілдьський облавтодор” “Заліщицька ДЕД” виконують ряд робіт на дорозі міжнародного значення “Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече”. Шляхові бригади здійснюють ліквідацію аварійної ямковості на км 382-384, вирубку порослі на км 307-308 та прибирання автобусних зупинок на км 405-424.
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Коментарі (5)
Читач23/02/2017
Чорті шо і збоку бантік. Хто так пише. Очі болять читати таку фігню
Сергій В.23/02/2017
За останні дні кілометрів 700 наїздив по області. Ями звичайно є, але і робочих бригад багато бачив, закидають ями, похвально!
Водій23/02/2017
нашо таке писати..??..дороги не ідеальні, але те що відремонтували минулого року там ніяких проблем немає, навіщо обманювати лбюдей?????
Вам би тільки людей обі*рати…..
Олег23/02/2017
Підера за такий стан доріг ростріляти .
Лаборант23/02/2017
Коли вже той Юлик нажереться і перестане обкрадати державу??? Чи в нашій області вже дійсно немає влади і правоохоронних органів? Роки пишуть що Юлик краде, що дороги після його “ремонту” сходять разом зі снігом, а йому хоч би хни. Значить добре знає табличку ділення.