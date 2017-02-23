Тернопільські дорожники спішать закопати мільйони

22/02/2017 Розмір тексту:

На дорогах області ще не зійшов сніг, а уночі на поверхні грунту заморозки. Разом з відлигою з автошляхів “сповзає” покриття. На жахливі ями, які роблять поїздки небезпечними для життя скаржаться всі, без винятку водії.

Зокрема, ямами та вибоїнами вкрилися й ті відтинки, які героїчно “ремонтували” працівники Служби автомобільних доріг області та найняті ними підрядні фірми минулого року. Закопані у неякісну роботу десятки мільйонів не зацікавили жодну з старих і нових правоохоронних служб, отже підлеглі Богдана Юлика взялися до освоєння новї порції коштів. На 2017 рік для облуговування доріг Тернопільщини виділено сотні мільйонів гривень. Найкраще освоїти їх можна під час так званих поточних ремонтів, коли не проблема списати необмежені суми. За неякісні роботи у минулих роках жоден виконавець чи керівник відповідальності не поніс.

Як повідомили у прес-службі Служби автодоріг області, підрядна організація філія ДП “Тернопілдьський облавтодор” “Заліщицька ДЕД” виконують ряд робіт на дорозі міжнародного значення “Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече”. Шляхові бригади здійснюють ліквідацію аварійної ямковості на км 382-384, вирубку порослі на км 307-308 та прибирання автобусних зупинок на км 405-424.