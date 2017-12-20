Тернопільські депутати здійснили мрії вихованців дитбудинку. ФОТО

Цього року подія традиційно відбулася завдяки підтримці народного депутата від фракції БПП Ігоря Побера, депутатів Тернопільської міської ради від БПП Володимира Міська та Юрія Смаокоуза, а також голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни.

— У нашому закладі діти чекають Дня святого Миколая з нетерпінням, адже ще заздалегідь до цього свята пишуть листи до чудотворця. Тішить те, що кожного року до нас навідуються народний депутат Верховної Ради України Ігор Побер, депутати Тернопільської міськради від фракції БПП Юрій Смакоуз та Володимир Місько. Також нам допомагає і голова Тернопільської ОДА Степан Барна. Вони піклуються про наш заклад упродовж всього року, а у це свято — по-особливому. Ці люди придбали діткам дорогі подарунки, про які малеча могла лише мріяти, — зазначив директор закладу Володимир Завіша.

Цього року вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації у своїх листах просили у подарунок від Миколая санчата, мобільні телефони, планшети, різноманітні іграшки та солодощі. Щоб потішити діток та подарувати омріяні речі, двоє депутатів Тернопільської міської ради спільно із головою адміністрації та нардепом з Тернопільщини допомогли з коштами, за які й були придбані подарунки.

— У цей притулок на вулиці Стрімкій ми приїжджаємо вже п’ять років поспіль. У нас в країні є такий звичай: кожна дитина в українській сім’ї пише листа Миколаю і отримує за це подарунки. Важливо, щоб і ці діти отримали їх. Немає бути малечі, яку обділили б увагою в цей святковий день. Ми стараємось, щоб кожна дитина, яка написала про омріяну річ, справді її отримала. Поки все вдається, — розповів депутат Тернопільської міської ради Юрій Смакоуз.

За словами іншого депутата, голови фракції БПП в Тернопільській міській раді – Володимира Міська, в порівнянні з попередніми роками, цьогоріч вдалось реалізувати всі мрії маленьких вихованців:

— Ми з колегами вже давно опікуємось цим сиротинцем, а сьогодні зробили для вихованців цього закладу маленьке диво. Усі мрії, про які діти писали Миколаю, реалізовано. Я ставлю собі за мету щороку приходити сюди і разом із дітьми переживати ці непідкупні та щирі емоції. Важливо, щоб кожен, хто має можливість впливати на процеси в цій країні, робив добрі справи, — поділився Володимир Місько.

На знак подяки вихованці центру соціально-психологічної реабілітації потішили гостей святковим концертом та театралізованим дійством.