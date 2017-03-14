Тернопільські депутати зберуться через розгін учасників блокади Донбасу

14/03/2017 0
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Сьогодні, 14 березня,  о 14:00 відбудеться позачергова сесія Тернопільської обласної ради.

Про це повідомляє прес-служба обласного парламенту.

На розгляд депутатів буде винесено одне питання –  “Про заяву депутатів Тернопільської обласної ради “Про засудження силового розгону 13 березня 1017 року Редуту №3 імені добровольців 16 батальйону 58 мотопіхотної бригади блокади торгівлі з окупованими територіями”.

Нагадаємо, у понеділок, 13 березня, правоохоронці затримали 43 учасників торгової блокади Донбасу, які влаштували блокпост на залізничній станції Кривий Торець на Донеччині. У відповідь на це у багатьох містах України відбулися акції протесту із вимогою звільнити блокувальників.

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