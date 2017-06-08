Тернопільські депутати запрошують Садового на сесію міськради

08/06/2017 Розмір тексту:

Звернення міського голови Львова Андрія Садового розглянули на нещодавній сесії Тернопільської міської ради. Йдеться про його клопотання щодо розміщення твердих побутових відходів зі Львова на нашому полігоні для сміття. Листи із таким проханням мер Львова розіслав усім міським головам та керівникам обласних державних адміністрацій ще на початку року.

В Тернопільській обласній адміністрації рішення по ньому прийняли раніше. У лютому голова облдержадміністрації Степан Барна відповів Андрію Садовому, що населені пункти Тернопільської області не можуть приймати сміття зі Львова. На одній із сесій обласної ради депутати також вирішили, що питання це розглядатимуть тільки за присутності на пленарному засіданні Андрія Садового.

А тепер лист розглянули і депутати Тернопільської міської ради. При обговорення цього питання начальник управління ЖКГ, благоустрою та екології Олег Соколовський повідомив, що на профільній комісії прийняли рішення заборонити прийом побутових відходів зі Львова. Утім, представники фракції «Громадянська позиція» запропонували вчинити так само як депутати обласної ради, тобто розглянути це питання за присутності на сесії міськради Андрія Садового або його заступника. Міський голова Сергій Надал підтримав пропозицію, тож проект рішення прийняли з таким формулюванням: «Розглянути питання щодо заборони прийому побутових відходів з м. Львова за присутності на сесії Тернопільської міської ради міського голови м. Львова або його заступника.». Рішення прийняли одноголосно: усі присутні в залі 22 депутати висловилися «за».

Ольга Трач

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