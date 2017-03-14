Тернопільські депутати закликають Порошенка звільнити Авакова та Аброськіна

14/03/2017 Розмір тексту:

Тернопільська облрада закликала звільнити з посад Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та заступника начальника Національної поліції В’ячеслава Аброськіна через застосування сили до учасників блокади на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та голови Верховної Ради Андрія Парубія, прийнятому на сьогоднішній позачерговій сесії обласної ради.

За дане звернення депутатський корпус проголосував одноголосно, проект підтримали усі 47 зареєстрованих депутатів.

Попередньо у залі виступили представники всіх фракцій, а також представники громадських організацій та воїни АТО. Виступаючі засудили силовий розгін учасників блокади та торгівлю з окупованими територіям.

Також депутати висловили невдоволення тим, що влада ігнорує звернення обласної ради, адже лише на початку березня депутати висловили підтримку учасникам блокади і вимагали від влади припинити торгові відносини з Росією, а також окупованими територіями.

У своєму черговому зверненні депутатський корпус висловив стурбованість фактом силового розгону учасників блокади поблизу станції «Кривий Торець».

Відтак депутати закликали владу оперативно відреагувати «на протиправні дії окремих посадових осіб, причетних до виконання та погодження спецоперації, які намагаються спровокувати в Україні внутрішній конфлікт».

«Окремі керівники правоохоронних органів України виконали наказ Кремля та пішли проти людей. Зухвало, незаконно та криваво. Ми розцінюємо це як повернення до найгірших практик оточення Януковича», – йдеться у зверненні.

Відтак депутати закликали керівництво держави створити комісію для розслідування інциденту і притягнути винних до відповідальності, звільнити з посад Авакова та Аброськіна, а також керівника Антитерористичного центру СБУ Віталія Малікова, закити кримінальні провадження проти учасників блокади.

Також депутати закликали припинити перешкоджати діяльності волонтерам, які привозять допомогу на передову, а також забезпечити звільнення українських військовополонених.