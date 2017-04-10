Тернопільські депутати вимагають припинити експерименти над областю

10/04/2017 Розмір тексту:

Депутати Тернопільської облради стурбовані фактичним припиненням повноцінної діяльності управління Національного банку в Тернопільській області.

«Ми, депутати Тернопільської обласної ради, вважаємо неприпустимим припинення повноцінної діяльності Національного банку України в Тернопільській області та звертаємося з вимогою припинити експерименти над Тернопільською областю та прийняти необхідні рішення по відновленню повноцінної діяльності управління Національного банку України у Тернопільській області, а також вимагаємо невідкладного прийняття рішення про відставку голови Національного банку України Гонтарєвої В.О.», – йдеться у зверненні до керівництва держави.

Його підтримали усі депутати.