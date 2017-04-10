Тернопільські депутати вимагають припинити експерименти над областю
10/04/2017 0
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Депутати Тернопільської облради стурбовані фактичним припиненням повноцінної діяльності управління Національного банку в Тернопільській області.
«Ми, депутати Тернопільської обласної ради, вважаємо неприпустимим припинення повноцінної діяльності Національного банку України в Тернопільській області та звертаємося з вимогою припинити експерименти над Тернопільською областю та прийняти необхідні рішення по відновленню повноцінної діяльності управління Національного банку України у Тернопільській області, а також вимагаємо невідкладного прийняття рішення про відставку голови Національного банку України Гонтарєвої В.О.», – йдеться у зверненні до керівництва держави.
Його підтримали усі депутати.
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Секретар-перекладач
Заступник головного бухгалтера