Тернопільські депутати вимагають припинити експерименти над областю

10/04/2017 0
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Депутати Тернопільської облради стурбовані фактичним припиненням повноцінної діяльності управління Національного банку в Тернопільській області.

«Ми, депутати Тернопільської обласної ради, вважаємо неприпустимим припинення повноцінної діяльності Національного банку України в Тернопільській області та звертаємося з вимогою припинити експерименти над Тернопільською областю та прийняти необхідні рішення по відновленню повноцінної діяльності управління Національного банку України у Тернопільській області, а також вимагаємо невідкладного прийняття рішення про відставку голови Національного банку України Гонтарєвої В.О.», – йдеться у зверненні до керівництва держави.

Його підтримали усі депутати.

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