Тернопільські депутати сьогодні спробують “подужати” понад 140 питань

10/05/2017 Розмір тексту:

З минулого пленарного засідання нерозглянутими залишилося 40 питань. Сьогодні депутати затвердили ще понад 100 питань, які пропонувалися до внесення до порядку денного.

Після затвердження порядку денного до депутатів звернувся народний депутат Верховної ради Михайло Головко, який порушив питання збереження цукрової галузі в області.

За традицією перед початком розгляду питань із заявами та зверненнями виступили представники депутатських фракцій.

Депутати також заслухали представників громадськості з Зборівського району та Чорткова. Зборівчани порушили питання щодо проекту створення госпітальних округів на Тернопільщині. Працівники Чортківського шкірвендиспансера закликали зберегти цей медичний заклад.

Заслухавши громадськість, депутати перейшли до розгляду питань порядку денного.