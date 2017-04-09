Тернопільські депутати підтримали звернення націоналістів про легалізацію зброї

– Ми хочемо, щоб був підтриманий проект закону 1135/1 від 10.12.2014 року «Про цивільну зброю і боєприпаси», внесений народним депутатом Андрієм Іллєнком, – зазначає депутат фракції ВО «Свобода» Володимир Стаюра. – Цей проект здатний вирішити всі питання, пов’язані з обігом зброї в державі, зберегти баланс інтересів держави та права громадянина на захист власного життя, здоров’я від протиправних посягань.

«Ухвалення проекту Закону дозволить громадянам набувати вогнепальну зброю цивільного призначення вільно за умови відсутності обмежень на її придбання (стан здоров’я, вчинення тяжких злочинів тощо), реалізувати своє право на самозахист та захист прав інших осіб у разі протиправного посягання на них або їх майно або в разі узурпації державної влади», – йдеться у пояснювальній записці до проекту закону.

Питання захисту суспільства за допомогою зброї обговорюється в Україні вже кілька років поспіль, і думки на цю тему діаметрально протилежні. Однак Володимир Стаюра стверджує, що легалізація зброї має вагомі аргументи.

– Цей досвід ми маємо у таких пострадянських країнах як Молдова, Литва і Латвія. У них є дозвіл на приховане носіння короткоствольної зброї і там спостерігаємо суттєве зниження злочинності.

До слова, проект закону був зареєстрований ще у 2014 році, проте до сьогодні рішення по ньому не прийнято. Сприянням ухвалення законопроекту стане звернення, ініційоване трійкою політичних сил та підтримане громадськими організаціями, яке на сесії тернопільської міської ради прийняла депутатська більшість.