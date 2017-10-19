Тернопільські дачники “дали прикурити” Алясці. ФОТО

19/10/2017 Розмір тексту:

У Тернополі на “Алясці” місцеві дачники палять сухе листя та сміття. Через них на мікрорайоні повно диму. Голова правління ОСББ Сергій Лупак пише, що справою вже займається муніципальна поліція.

— Тернопільські дачники, дачі на Алясці, не знають що спалення листя заборонено. Вирішили потравити трішки прохожих. Муніципальна поліція уже в дорозі, — зазначив він.

Нагадаємо, що у Тернополі заборонено спалювати сухе листя та сміття. Тернополян закликають долучатися до виявлення порушників і повідомляти про подібні випадки у муніципальну поліцію або телефонувати на гарячу лінію 15-80.

Зауважимо, що штраф за спалювання листя становить від 340 до 1300 гривень.

Джерело: Доба

Фото: Сергій Лупак