Тернопільські дачники “дали прикурити” Алясці. ФОТО

19/10/2017 0
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У Тернополі на “Алясці” місцеві дачники палять сухе листя та сміття. Через них на мікрорайоні повно диму.  Голова правління ОСББ Сергій Лупак пише, що справою вже займається муніципальна поліція.

— Тернопільські дачники, дачі на Алясці, не знають що спалення листя заборонено. Вирішили потравити трішки прохожих. Муніципальна поліція уже в дорозі, — зазначив він.

Нагадаємо, що у Тернополі заборонено спалювати сухе листя та сміття. Тернополян закликають долучатися до виявлення порушників і повідомляти про подібні випадки у муніципальну поліцію або телефонувати на гарячу лінію 15-80.

Зауважимо, що штраф за спалювання листя становить від 340 до 1300 гривень.

Джерело: Доба

Фото: Сергій Лупак

 

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