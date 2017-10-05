Тернопільські “бляхарі” масово здають автомобілі на запчастини?

Кількість звернень в автосервіси з пропозицією здати на розбір авто з Польщі або Литви за останній тиждень зросла в рази, розповідають працівники СТО. І щодня таких дзвінків усе більше, повідомляє сайт Тернополяни.

– Це пояснюється тим, що власники придбаних у Європі дешевих авто всерйоз побоюються, що після Нового року, коли закон набере чинності, вони можуть залишитися без транспорту або платити за нього чималі податки. Тому вони готові втратити половину від заплаченої за машину суми, аби взагалі не опинитися біля розбитого корита, – говорить Василь, який працює на СТО в Тернополі.

Як відомо, депутати хочуть заборонити власникам авто на єврономерах їздити країною в режимі транзиту. Вони пропонують всі такі машини до 2000 року випуску розмитнити і поставити на них українські номери.

За словами члена комітету ВР з питань податкової і митної політики Роберт Горвата, можливо, знизять податок для власників машин великим об’ємом двигуна (2,5 л дизеля і 3 л бензину).

“Також ми поставимо “запобіжник”, щоб надалі українці не могли ввозити нерозмитнені авто. З’єднаємо поліцейську і митну бази”, – додав чиновник.

Це дасть правоохоронцям можливість легко з’ясувати, що нерезидент більше двох місяців їздить по країні без реєстрації. Його відразу оштрафують. У разі повторної зупинки авто просто конфіскують. Важливий і той факт, що люди, які їздять на «євробляхах», є користувачами, а не власниками. Тож юридично права на машину вони не мають, розмитнити її не зможуть, поки повторно не придбають її у колишнього власника.