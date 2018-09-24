Тернопільські біатлоністи стали кращими в Україні

24/09/2018 Розмір тексту:

Блискучу перемогу на літньому Чемпіонаті України з біатлону у змішаній естафеті здобула команда Тернопільської області. За “золото” боролися молоді та перспективні спортсмени: Марія Кручова, Анастасія Меркушина, Віталій Труш та Дмитро Підручний, які є членами національної збірної України з біатлону.

Відбулися змагання 22 вересня у Чернігові. Першою на старт з тернопільських біатлоністів вийшла Марія Кручова, яка передала естафету Анастасії Меркушиній. На третьому етапі Тернопільщину представляв Віталій Труш. Фінішну пряму з прапором України в руках перетнув Дмитро Підручний.

“Срібло” у змішаній естафеті здобула команда Київської області у складі Надії Бєлкіної, Дар’ї Блашко, Максима Івко та Олександра Мор’єва.

Третіми фінішували спортсмени з Сумщини.