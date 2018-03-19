Тернопільські артилеристи вчаться наступати і оборонятися. ФОТО

19/03/2018 Розмір тексту:

Тернопільські армійці проходять вишкіл з тактичної підготовки.

Про це повідомили у 44-ій окремій артилерійській бригаді.

“Бій виграє той, хто краще підготовлений, хто вміло вирішує бойове завдання, у кого є достатній рівень польової виучки, тому навчити кожного солдата тактики і бойової злагодженості підрозділу, є пріоритетним напрямом загальновійськової підготовки Тернопільських армійців.

Військовослужбовці в/ч А3215, на базі навчально – тренувального центру проходять вишкіл з тактичної підготовки.

Мета навчань – удосконалення бойових і фізичних якостей, вміння виконувати завдання в умовах наближених до бойової обстановки, (розгортання на місці, пересування в підрозділі, елементи наступу та оборони)”, – повідомляють у 44-й бригаді.