Тернопільські артилеристи вчаться наступати і оборонятися. ФОТО
Тернопільські армійці проходять вишкіл з тактичної підготовки.
Про це повідомили у 44-ій окремій артилерійській бригаді.
“Бій виграє той, хто краще підготовлений, хто вміло вирішує бойове завдання, у кого є достатній рівень польової виучки, тому навчити кожного солдата тактики і бойової злагодженості підрозділу, є пріоритетним напрямом загальновійськової підготовки Тернопільських армійців.
Військовослужбовці в/ч А3215, на базі навчально – тренувального центру проходять вишкіл з тактичної підготовки.
Мета навчань – удосконалення бойових і фізичних якостей, вміння виконувати завдання в умовах наближених до бойової обстановки, (розгортання на місці, пересування в підрозділі, елементи наступу та оборони)”, – повідомляють у 44-й бригаді.
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