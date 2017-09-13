Тернопільські армрестлери вибороли “золото” і дві “бронзи” світової першості

13/09/2017 Розмір тексту:

Понад 1200 спортсменів з 55 країн світу стали учасниками чемпіонату світу з армрестлінгу серед юнаків, юніорів, дорослих та ветеранів.

Такі змагання з 2 до 10 вересня тривали у місті Будапешті (Угорщина), повідомляє прес-служба ОДА. Загалом було розіграно 130 комплектів нагород. Участь у змаганнях взяли і вихованці Тернопільської обласної ДЮСШ з літніх видів спорту, яких тренує заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон України, Європи та світу Андрій Пушкар, і здобули нагороди чемпіонату.

Так, в своїх вагових категоріях серед юніорів чемпіоном став Олег Петренко, який виконав норматив майстра спорту України, а серед юнаків здобули Юрій Селецький та Максим Поліщук бронзові нагороди. Щодо інших результатів, то Юлія Точинська та Назар Вознюк були п’ятими, а Назар Савелюк у своїй віковій групі став шостим.