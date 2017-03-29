Тернопільські абітурієнти зможуть перевірити свої знання у день сміху

29/03/2017 Розмір тексту:

Пробне ЗНО стартує першого квітня. Його вартість у 2017-му році – 129 гривень. Результати пробного ЗНО не можна використовувати для оцінювання знань учнів у загальноосвітніх школах.

Перше пробне ЗНО відбудеться вже цієї суботи. Абітурієнти матимуть змогу випробувати свої знання з української мови та літератури. А восьмого квітня запланований пробний іспит з англійської, німецької, іспанської, французької, російської мов; біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії. З усіх цих предметів абітурієнти змушені обрати один.

«Пробне тестування можна складати з двох предметів. Ми радимо абітурієнтам взяти участь хоча б в одному пробному іспиті. Це краще для них. Оскільки після пробного іспиту абітурієнти, зазвичай, менше хвилюються», – повідомляють в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти і моніторингу якості освіти.

Для участі у пробному тестуванні зареєструвалося понад 132 000 учасників в Україні. Найбільше охочих скласти пробний іспит з української мови та літератури.