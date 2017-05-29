Тернопільські абітурієнти складають ЗНО з англійської мови

29/05/2017 Розмір тексту:

29 травня стартувало зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови. Цьогоріч складають його не всі абітурієнти, а лише ті, які обирають університети, де передбачений іспит з іноземної мови. Проте наступного року тестування з англійської планують ввести до переліку обов’язкових іспитів.

Тернополянка Уляна Мудрієвська планує стати перекладачем, тому ЗНО з англійської для неї необхідне. Дівчина розповідає, що готувалася до цього іспиту посилено і з допомогою репетиторів. «Тестування з англійської – це один з найважчих іспитів. Дуже багато часу приділила підготовці. Трохи хвилююся, але очікую гарних результатів».

Цього року на Тернопільщині більше тисячі учасників ЗНО з англійської мови. Цей предмет обрали переважно ті абітурієнти, які планують присвятити своє майбутнє вивченню іноземних мов. Серед обов’язкових предметів: українська мова і література, математика або історія України на вибір.

«У результаті тестування ми зможемо визначити якість викладання англійської мови у школах Тернопільщини. Упродовж минулих років ми мали абітурієнтів, які отримали 200 балів за ЗНО з англійської мови. Яка буде ситуація цього року, побачимо згодом. Зараз йде мова, щоб ввести англійську мову до переліку обов’язкових предметів. Можливо це станеться наступного року», – розповідає заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк.

Як показує моніторинг результатів ЗНО, високий рівень англійської лише у спеціалізованих школах. Тож якщо це предмет введуть до переліку обов’язкових, педагогам доведеться підвищувати якість викладання.

Софія Романська