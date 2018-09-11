Тернопільське VIP-весілля. Нові фото
10/09/2018 0
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Як ми повідомляли, минулого тижня у Тернополі відбулася одна з найпомітніших подій у світському житті міста – весілля Петра Заставного та Аліни Френдій.
Наречений – ресторатор, старший син народного депутата та колишнього мера Тернополя Романа Заставного. Наречена – популярний модний блогер.
Розписалися молодята у четвер, а саме весілля відбулося в суботу. Розпочалося воно церемонією вінчання, що пройшла на березі тернопільського ставу. Банкет відбувся у нещодавно відкритому ресторані “На небі”.
Пропонуємо підбірку фото із соцмережі Instagram.
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