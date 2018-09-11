Тернопільське VIP-весілля. Нові фото

10/09/2018 Розмір тексту:

Як ми повідомляли, минулого тижня у Тернополі відбулася одна з найпомітніших подій у світському житті міста – весілля Петра Заставного та Аліни Френдій.

Наречений – ресторатор, старший син народного депутата та колишнього мера Тернополя Романа Заставного. Наречена – популярний модний блогер.

Розписалися молодята у четвер, а саме весілля відбулося в суботу. Розпочалося воно церемонією вінчання, що пройшла на березі тернопільського ставу. Банкет відбувся у нещодавно відкритому ресторані “На небі”.

Пропонуємо підбірку фото із соцмережі Instagram.

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