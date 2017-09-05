Тернопільське підприємство завдало державі збитків на 1,5 мільйона гривень

05/09/2017 0
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На Тернопільщині скеровано до суду кримінальне провадження стосовно посадових осіб одного з підприємств за ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Як повідомили у прес-службі прокуратури, керівники підприємства, що діє на території області, не відображали у податковій звітності реалізацію продуктів харчування фізичним особам, внаслідок чого занизили оподаткування з податку на прибуток підприємства.

Під  час досудового слідства підприємство відшкодувало суму заборгованості та завдані державі збитки у повному обсязі. А це майже 1,5 млн. грн.

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