Тернопільське музучилище залишилося без керівника

25/03/2017 0
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Тернопільська обласна рада припинила трудовий договір з керівником Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької Михайлом Рудзінським.

Як з’ясувалося, у керівника навчального закладу закінчився контракт, повідомляє Репортер. Однак в обласній раді не продовжили його, а призначили Рудзінського виконуючим обов’язки директора. У такому статусі освітянин перебуватиме доти, поки рада не проведе конкурс на заміщення посади і не визначить переможця.

Чи подаватиме пан Михайло свою кандидатуру на конкурс, поки не відомо.

Додамо, що Родзінський працює у музичному училищі з 1979 року. Спершу був  викладачем класу ударних інструментів. А в 2003 році очолив заклад. Керівник ансамблів «Тернопіль-брас» (1994-1999), «Збруч» (1999-2000); учасник міжнародних фестивалів у Бельгії, Іспанії, Люксембурзі, Німеччині, Польщі, Франції та інших країнах.

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