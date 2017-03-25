Тернопільське музучилище залишилося без керівника

25/03/2017 Розмір тексту:

Тернопільська обласна рада припинила трудовий договір з керівником Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької Михайлом Рудзінським.

Як з’ясувалося, у керівника навчального закладу закінчився контракт, повідомляє Репортер. Однак в обласній раді не продовжили його, а призначили Рудзінського виконуючим обов’язки директора. У такому статусі освітянин перебуватиме доти, поки рада не проведе конкурс на заміщення посади і не визначить переможця.

Чи подаватиме пан Михайло свою кандидатуру на конкурс, поки не відомо.

Додамо, що Родзінський працює у музичному училищі з 1979 року. Спершу був викладачем класу ударних інструментів. А в 2003 році очолив заклад. Керівник ансамблів «Тернопіль-брас» (1994-1999), «Збруч» (1999-2000); учасник міжнародних фестивалів у Бельгії, Іспанії, Люксембурзі, Німеччині, Польщі, Франції та інших країнах.