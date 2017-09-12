Тернопільська військова частина відзначила 78-му річницю від дня створення

11/09/2017 Розмір тексту:

78-му річницю створення військової частини Національної гвардії України відзначили у Тернополі. З цієї нагоди в обласному центрі відбулися урочистості, у яких взяли участь нацгвардійці та військовий оркестр артилеристів.

У Тернополі військова частина була створена у 1939-му році. Вона входила до складу Галицького з’єднання внутрішніх військ. А в 1991 році особовий склад цього підрозділу один з перших прийняв військову присягу на вірність України.

«Військова частина має свою історію, яка розпочалася у 1939-му році, пізніше належала до Галицького з’єднання внутрішніх військ. Її армійці – учасники війни в Афганістані та ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС. Тому для нацгвардійців – це свято. Їх привітало чимало гостей. А супроводжував урочисту частину військовий оркестр артилеристів. Вони виконували чудові українські композиції», – відзначив прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади.

Привітати нацгвардійців прийшли представники влади та громадськості.

Софія Романська