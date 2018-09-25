Тернопільська важкоатлетка Марія Хлян вкотре “втерла носа” спортсменам-опонентам

25/09/2018 Розмір тексту:

У Львові завершився чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок. Тернопільська спортсменка, вихованка Скалатської ДЮСШ, представниця КУТОР ШВСМ та товариства «Динамо-Україна» майстер спорту України міжнародного класу Марія Хлян здобула на цих змаганнях звання чемпіонки.

Виступаючи у ваговій категорії 71 кг, наша землячка завоювала перше місце. Марія у ривку показала результат 93 кг, у поштовху, встановивши рекорд України, – 117 кг, сума 210 кг. Тренують спортсменку Віктор Симів та Вікторія Шаймарданова, пише управління фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА.

Щодо результатів інших тернополян, які брали участь у турнірі в Львові, то представник Тернопільського педуніверситету імені В.Гнатюка Миихайло Гуменюк серед чоловіків у ваговій категорії 55 кг посів 6 місце (тренер Володимир Тернопільський).

Вдало виступила серед жінок і ще одна вихованка Скалатської ДЮСШ та представниця ШВСМ Іванна Павлик. У ваговій категорії 64 кг спортсменка була п’ятою. Тренери Іванни також Віктор Симів та Вікторія Шаймарданова.