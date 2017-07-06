Тернопільська традиція випускників дожила до 10-літнього ювілею

06/07/2017 Розмір тексту:

Думаєте, отримати фінансову винагороду за поширення української традиції не можливо? Помиляєтеся. Таким способом поповнюють свої скарбнички тернопільські випускники шкіл вже протягом 10 років.

Конкурс серед одинадцятикласників на кращий вишитий костюм започаткував тодішній міський голова Роман Заставний. Всі призери гарантовано отримували від однієї до кількох тисяч гривень премії. У 2010-му грошові винагороди за українське вбрання вручали цілим родинам випускників шкіл.

Ідея такого конкурсу – не лише підтримувати українські традиції, а й в полегшити одинадцятикласникам і їхнім батькам підбір випускного дрес-коду. В результаті традиція не тільки добре прижилася в нашому місті, а й стала обов’язковим етапом щорічного свята «Випускник».