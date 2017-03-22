Тернопільська “Свобода” вимагає невідкладного розгляду на колегії ОДА та сесії облради питання фактичного припинення повноцінної діяльності Управління НБУ в Тернопільській області

22/03/2017 0
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Фракція ВО «Свобода» в Тернопільській обласній раді звернулася до голови Тернопільської ОДА Степана Барни та голови Облради Віктора Овчарука щодо невідкладного скликання колегії облдержадміністрації та сесії облради і розгляду питання фактичного припинення повноцінної діяльності Управління Національного банку України в Тернопільській області.

Рішення Правління НБУ від 5 жовтня 2016 року «Про пілотний проект у Житомирській та Тернопільській областях з реалізації Концепції організації готівкового обігу в Україні» та Рішення Правління НБУ від 1 лютого 2017 року «Про внесення змін до структур Департаменту грошового обігу Департаменту інформаційних технологій і чисельності працівників окремих структурних підрозділів центрального апарату НБУ» призвело до цілого ряду негативних наслідків як для жителів Тернопільської області так  і для банківських установ.

Постійне скорочення функцій територіальних управлінь НБУ, зокрема у сфері банківського нагляду, валютного контролю, грошово-кредитних відносин, а тепер повне закриття підрозділу готівкового обігу НБУ в Тернопільській області, яке проходить без погодження місцевих органів влади та широкого інформування громадян свідчить про повне ігнорування інтересів жителів Тернопільської області.

«Закриття відділу готівкового обігу Управління НБУ в Тернопільській області – це черговий експеримент, який проводить центральна влада над тернополянами. Вже третій рік триває скорочення функцій територіальних підрозділів НБУ, останні ж рішення призведуть до скорочення працівників, погіршення надання послуг громадянам, ускладненням діяльності банківських установ. Тернопільська «Свобода» вимагає негайного реагування місцевої влади на спроби Гонтарєвої та правління НБУ перетворити Тернопілля на провінцію»- зазначив голова фракції ВО «Свобода» в Тернопільській облраді Олег Сиротюк.

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