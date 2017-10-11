Тернопільська “Свобода”: Дамо відсіч поширенню сепаратизму на Тернопіллі!

На сесії міської ради, яка має відбудеться 12 жовтня повинна вирішитись подальша “доля” українських земель, які лавра хоче забрати в безоплатне постійне користування, іншими словами – привласнити. Проте громадські активісти та свободівці краю до останнього захищатимуть українські інтереси і землю громади від загарбання її фсбшниками з Почаївської лаври.

Почаївські чиновники настільки знахабніли, що до загальної площі користування вони вирішили додати ще понад 2 га земель та передати їх в постійне користування московитам. Цього разу кремлівська агентура з Почаївської лаври вкотре планує показати «громадське схвалення» проплачених рішень місцевої влади для “правильної картинки на телебаченні”. Більше того, на сесію міської ради адепти «Руского мира» планують привезти молдовські охоронні фірми з Тирасполя та інших сумнівних осіб та кремлівську агентуру під виглядом місцевих вірян.

Варто зауважити, що дане питання вже неодноразово розглядалось на засіданні сесії Почаївської міської ради. Однак, через втручання громадських активістів та депутатів від ВО «Свобода» справа до голосування не дійшла. Через їхню свідому позицію та невпинну боротьбу проти поширення на теренах області кремлівської пропаганди та сепаратиських настроїв, проти тернопільських націоналістів та депутатів-свободівців відкрили кримінальне провадження!

Варто пам’ятати, що п’ята колона в Почаївській Лаврі не полишає надії реалізувати сценарій фактичної приватизації української святині Московською церквою, який вони планомірно реалізовують з 2003 року – часу коли розпорядженням Кабміну під керівництвом Януковича споруди лаври вилучили із Кременецько-Почаївського заповідника і передали на 49 років в користування УПЦ Московського патріархату. За цей час за сприяння бандитської влади лавра додатково безоплатно отримала гектари українських земель і тисячі метрів комунальних приміщень. Завдяки цьому на території лаври вільно розповсюджується сепаратистська література, процвітає кубло антиукраїнської агентури, віряни зомбуються путінською пропагандую «руского мира».

Тому патріотичні організації Тернопілля та обласна організація ВО «Свобода» закликають усіх свідомих громадян прийти на сесію Почаївської міської ради, яка відбудеться 12 жовтня о 10:00 та захистити українську землю та громадян від поширення на неї впливу московської церкви як центру кремлівської пропаганди та розсадника сепаратизму. Не дозволимо плюндрувати пам’ять Героїв Небесної Сотні та тисяч новітніх Героїв російсько-української війни, які загинули захищаючи українську землю від московської орди! Дамо відсіч спробам Московського патріархату будувати кубло сепаратизму на Тернопіллі!

Прес-служба ТОО ВО «Свобода»