Тернопільська студентка вміло допомогла орлам Луценка. ФОТО

11/10/2017 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження стосовно викладачки одного з навчальних закладів міста.

Вчора, 10 жовтня, до прокуратури із заявою звернулась студентка одного з навчальних закладів міста. Дівчина повідомила, що майстер виробничого навчання вимагає у неї 1500 грн за зарахування виробничої практики, яку вона фактично не проходила.

Сьогодні дівчина принесла майстрині у службовий кабінет обіцяні гроші, та передала їй 1500 грн неправомірної вигоди. Цей факт зафіксували правоохоронці, повідомляють у прес-службі прокуратури області.

Злочин викрито спільно з працівниками УСБУ в області та поліції. Кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст. 368 КК України (Отримання неправомірної вигоди).