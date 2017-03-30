Тернопільська Рапунцель має волосся завдовжки півтора метра

30/03/2017 0
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У Тернополі виявили справжню Рапунцель. Дев’ятнадцятирічна Анжеліка Заянчуковська, студентка ТНЕУ,  відростила волосся довжиною 1 метр 50 сантиметрів. Дівчина зізнається: ніколи не мала короткої стрижки, хоча намагається кожні два місяці підстригати волосся.

Анжеліка Заянчуковська розповідає: у її родині всі жінки мали довге красиве волосся. Дівчина зізнається, доглядати за ним непросто але приємно.

«У моїй родині всі представниці жіночого роду – довговолосі. Тому моє волосся – це теж спадковість. Скільки себе пам’ятаю, завжди мала довге волосся. Хоча часто приходили думки , щоб підстригтися. Але поки що цього не реалізувала. Буває, приходить думка, що пора підстригтися, але рідні і друзі відмовляють. Їм подобається моя зачіска. До речі, інколи навіть ходжу у розпущеним волосся, тоді до нього прикуті всі погляди», – розповідає Анжеліка.

Дівчина неодноразова брала участь у різноманітних конкурсах. Було виявлено, що в Тернополі  її волосся найдовше.

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