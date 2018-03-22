Тернопільська поліція запрацює по-новому

22/03/2018 Розмір тексту:

Призначення судово-медичної експертизи, отримання дозволу на проведення обшуку та обрання запобіжного заходу із 16 березня цього року відбуваються по-новому. Пов’язано це зі змінами, які внесли до Кримінально-процесуального кодексу України.

Про порядок проведення судово-медичної експертизи ми вже писали.

Заступник начальника Головного управління Національної поліції Тернопільщини Володимир Галевич розповів і про інші зміни у законодавстві.

– Внесли зміни також у статтю 132 КПК – заходи забезпечення кримінального провадження, – зазначив посадовець. – Стосуються вони клопотань слідчих щодо проведення обшуку та обрання запобіжного заходу. Розглядатимуть такі клопотання тільки у Тернопільському міськрайонному суді, а не в судах у районах, як це було раніше. Тому слідчі з районів будуть змушені по будь-яких заходах забезпечення кримінального провадження їздити в Тернопіль і подавати тут клопотання. Є зміни також у порядку проведення обшуку. Вони полягають в тому, що тепер проведення обшуку обов’язково має фіксуватися на аудіо-відео. Слідчий, приїхавши за місцем проживання, зобов’язаний залучити експерта і проводити відео-фіксацію слідчих дій.

Змінилися і терміни розслідування кримінальних проваджень. Але на практиці правоохоронці застосовуватимуть їх тільки через рік.

– Якщо 16 березня 2018 року ми внесли у Єдиний реєстр досудових розслідувань кримінальне провадження невеликої або середньої тяжкості, то маємо 12 місяців на те, щоб повідомити по вказаному проваджені особі про підозру, – пояснює Володимир Гриневич. – Якщо за цей час про підозру особі не повідомляємо або не розкрили злочин, не знайшли особу, то провадження ми повинні закрити або продовжити строк розслідування. Раніше такого не було. Ми були необмежені у строках розслідування кримінального провадження, могли 2-3 роки шукати особу, яка скоїла злочин. І тільки після того, як особі було повідомлено про підозру, визначався термін проведення досудового розслідування. А тепер законодавець нас обмежив: по нетяжких і середньої тяжкості злочинах маємо 12 місяців, щоб знайти злочинця, тяжких і особливо тяжких – 18 місяців. Якщо не знаходимо, то маємо або закрити провадження або продовжити по ньому строк. З цим ми стикнемося з 16 березня 2019 року. Зміни по термінах розслідування кримінальних проваджень не стосуються злочинів скоєних проти життя і здоров’я людини, тобто вбивство, нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Якщо у таких провадженнях за півтора року не знайдемо особу, то закривати його не будемо.

Ольга Трач

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