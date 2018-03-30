Тернопільська поліція візьметься за призовників, які “косять” від війська

30/03/2018 Розмір тексту:

Обговорення участі поліції в процесі призову громадян – тема не нова. Набило оскомину й риторичне – чи має право поліція бути учасником цього процесу, і на яких підставах.

Участь поліції у процесі призову передбачена, але лише в рамках Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» та «Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

Органи поліції, відповідно до п. 3 ст. 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» у встановленому законом порядку при отриманні з військового комісаріату матеріалів про неприбуття призовників для проходження призовної комісії без поважних причин, реєструють ці документи та здійснюють відповідну перевірку щодо наявності в діях осіб складу злочину, передбаченого ст. 335 КК України – ухилення від призову на строкову військову службу, проводять розшук, затримання і доставку цих осіб.

У разі встановлення осіб, які можуть ухилятися від призову, поліцейські роз’яснюють останнім про їх обов’язок прибути до призовної дільниці для проходження призовної комісії у зазначений термін та нагадують про адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від призову а також негайно повідомляють відповідний комісаріат про місце перебування таких осіб.

Поліцейські при виявленні громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку, у двотижневий строк надсилають інформацію про цих осіб до відповідних військових комісаріатів, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.