Тернопільська поліція розшукує жінку у формі
29/03/2017 0
Розмір тексту:
28 березня до правоохоронців звернувся житель обласного центру й повідомив, що втратив зв’язок із своєю 31-річною донькою Бурою Наталією Романівною.
Інформацію про можливе місце перебування жінки поліцейські просять повідомляти за номером телефону в Тернополі (код 0352) 27-11-70, чи 102 у будь-який підрозділ поліції.
Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...