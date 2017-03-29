Тернопільська поліція розшукує жінку у формі

29/03/2017 0
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28 березня до правоохоронців звернувся житель обласного центру й повідомив, що втратив зв’язок із своєю 31-річною донькою Бурою Наталією Романівною.

Інформацію про можливе місце перебування жінки поліцейські просять повідомляти за номером телефону в Тернополі (код 0352) 27-11-70, чи 102 у будь-який підрозділ поліції.

Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.

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