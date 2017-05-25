Тернопільські правоохоронці розшукують терориста із Слов’янська. ФОТО
25/05/2017 0
Розмір тексту:
Слідчим відділом Управління СБУ розшукується житель м. Слов’янськ Кравцов Ігор Євгенович 1961 року народження.
Чоловіка підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).
Прикмети розшукуваного: міцної статури, зріст 180-185см., волосся темне, з сивиною.
Якщо комусь відоме місцеперебування підозрюваного, звертайтеся за телефонами 067-352-28-61, 0352-27-92-57, 0352-52-45-42
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Погода
Опитування
- Loading ...