Тернопільські правоохоронці розшукують терориста із Слов’янська. ФОТО

25/05/2017 0
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Слідчим відділом Управління СБУ розшукується житель м. Слов’янськ Кравцов Ігор Євгенович  1961 року народження.

Чоловіка підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Прикмети розшукуваного: міцної статури, зріст 180-185см., волосся темне, з сивиною.

Якщо комусь відоме місцеперебування підозрюваного, звертайтеся за телефонами 067-352-28-61, 0352-27-92-57,  0352-52-45-42

 

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