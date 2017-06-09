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Тернопільська поліція розшукує парочку злодюжок. ВІДЕО
09/06/2017 0
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Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити особи невідомих, яких підозрюють у крадіжці мобільного телефону з магазину «Центральний», що знаходиться на адресою: Тернопіль, вул. Чорновола 1А.
Подія трапилась 07 червня близько 11:15. Чоловік та жінка увійшли до приміщення крамниці та викрали засіб зв’язку продавця марки «PRESTIGIO GRACE Q5», який знаходився на прилавку без нагляду.
Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних.
Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали даних осіб або знаєте їх місцеперебування, чи інші деталі правопорушення, телефонуйте за номером у Тернополі 27-11-70, (096)-771-10-47, або на лінію “102”.
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