Тернопільська поліція розшукує чоловіка, якого підозрюють у згвалтуванні. ФОТО

27/09/2017 0
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Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти розшукати жителя обласного центру Оприсека Назара Ярославовича, 1992 року народження. 

Тернополянин підозрюється у вчинені злочинів передбачених статями 185, 152 ККУ, повідомляють у поліції.

Якщо вам відомо місцеперебування розшукуваного, телефонуйте за номерами у Тернополі (0352) 27-11-70, 27-10-36; 27-10-22, (096) 118-76-08 або на лінію “102”.

 

 

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