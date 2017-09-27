Тернопільська поліція розшукує чоловіка, якого підозрюють у згвалтуванні. ФОТО

27/09/2017 Розмір тексту:

Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти розшукати жителя обласного центру Оприсека Назара Ярославовича, 1992 року народження.

Тернополянин підозрюється у вчинені злочинів передбачених статями 185, 152 ККУ, повідомляють у поліції.



Якщо вам відомо місцеперебування розшукуваного, телефонуйте за номерами у Тернополі (0352) 27-11-70, 27-10-36; 27-10-22, (096) 118-76-08 або на лінію “102”.