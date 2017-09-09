Тернопільська поліція – проти відомого сайту оголошень

07/09/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині почастішали Інтернет-крадіжки. Найбільше таких випадків трапляється в результаті користування OLX. Відтак поліція радить взагалі відмовитися від послуг цього веб-порталу.

Шахраї практикують все новіші й оригінальніші способи виманювання грошей. Вони намагаються різними способами випитати потрібну інформацію про банківські картки. Відтак жителям Тернопільщини радять бути обережними.

«Ми радимо взагалі відмовитися від послуг OLX. Як відомо, якщо переставити букви, то виходить така назва цього сайту – LOX. Специфіка роботи порталу так сформована, що шахраям легко практикувати свої схеми. Тому ми радимо жителям краю якомога менше працювати з цим сайтом. Але якщо необхідно щось реалізувати, то при цьому варто користуватися банківськими картками, на яких не зберігаються гроші. У будь-якому випадку, не розповідайте ніяких банківських даних, а особливо, що стосується пін-коду. Шахраї дуже часто присилають СМС-повідомлення, нібито від працівників банку, тож з цим також треба бути обережним», – повідомив керівник сектору комунікації головного управління Національної Поліції України в області Сергій Крета.

Чи дослухаються жителі краю до порад поліції, побачимо згодом.

Софія Романська