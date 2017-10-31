Тернопільська поліція просить повідомляти про осіб кавказької національності

31/10/2017 Розмір тексту:

В області та й загалом в Україні побільшало злочинів скоєних іноземними громадянами. Найбільш недоброї слави зажили особи кавказької національності. Зважаючи на це та у рамках оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант», правоохоронці Тернопілля посилюють контроль за дотриманням законності іноземцями.

Поліцейські закликають до пильності краян. Повідомляйте про всіх підозрілих іноземних осіб, які з’являються у вашому районі. Не будьте байдужими – за найменшої підозри щодо сторонніх, яких ви помітили біля будинку, квартири, на паркувальних майданчиках поблизу торгових центрів повідомляйте дільничного інспектора, патрульних або телефонуйте до чергової частини на лінію 102. Намагайтеся запам’ятати прикмети підозрілих осіб.

Обов’язково повідомляйте дільничного інспектора поліції, чергову про приїзд у ваш населений пункт «чужих» автомобілів, особливо коли пасажири – особи кавказької національності. Обов’язково запишіть номерні знаки транспортних засобів, занотуйте якісь прикмети непроханих гостей, щоб у разі потреби повідомити правоохоронцям.