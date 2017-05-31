Тернопільська поліція просить допомогти встановити особу чоловіка у чорному. ВІДЕО

31/05/2017 Розмір тексту:

Допомогти встановити особу невідомого просять поліцейські Тернополя.

Чоловіка підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень місцевому мешканцю.

Подія трапилась 14 квітня близько 01:30 в Тернополі за адресою: бульвар Т. Шевченка, поруч із закладом громадського харчування «Файне місто», повідомляють у поліції.



При вході до приміщення камера відеоспостереження зафіксувала хулігана. Поліцейські просять усіх, хто впізнав зловмисника, телефонувати на лінію «102» або до чергової частини Тернопільського відділу поліції – 27-11-70, (067)-471-66-23.