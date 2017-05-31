Тернопільська поліція просить допомогти встановити особу чоловіка у чорному. ВІДЕО

31/05/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Допомогти встановити особу невідомого просять поліцейські Тернополя.

Чоловіка підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень місцевому мешканцю.

Подія трапилась 14 квітня близько 01:30 в Тернополі за адресою: бульвар Т. Шевченка, поруч із закладом громадського харчування «Файне місто», повідомляють у поліції.

При вході до приміщення камера відеоспостереження зафіксувала хулігана. Поліцейські просять усіх, хто впізнав зловмисника, телефонувати на лінію «102» або до чергової частини Тернопільського відділу поліції – 27-11-70, (067)-471-66-23.

 

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що потрібно зробити, щоб розблокувати роботу міської ради?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,290 / 9.65m