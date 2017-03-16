Тернопільська поліція порушує права в’язнів, – прокуратура

16/03/2017 Розмір тексту:

Прокуратура області провела перевірку стану додержання законів щодо дотримання конституційних прав громадян під час тримання осіб в ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах для затриманих та доставлених органів Нацполіції Тернопільської області, а також спеціальних палатах лікувальних закладів регіону.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області, чимало порушень виявлено щодо матеріально-побутового забезпечення та медико-санітарного обслуговування ув‘язнених в ізоляторах тимчасового тримання. Найбільше проблем зафіксовано у кімнаті тимчасового тримання Тернопільського відділу поліції, функціонування якої суперечить вимогам законодавства.

Допускається ряд порушень при конвоюванні в’язнів. Переважна більшість спеціальних палат органів охорони здоров‘я, у яких лікуються особи, взяті під варту та засуджені, не обладнані відповідно до встановлених норм.

Органами прокуратури області вжито вичерпних заходів реагування, спрямованих на відновлення прав утримуваних осіб.

Начальнику Головного управління Нацполіції в області та керівнику управління охорони здоров‘я Тернопільської ОДА скеровано вказівки з вимогою усунення виявлених порушень та недопущення їх у майбутньому.