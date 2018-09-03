Тернопільська пенсіонерка дорого поплатилася за те, що взяла квартирантку

03/09/2018 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за фактом таємного викрадення чужого майна вчиненого повторно відкрили працівники Тернопільського відділу поліції щодо 18-річної жительки сусідньої області.

Як розповіла потерпіла, з її квартири почали зникати ювелірні прикраси. У протиправному вона запідозрила дівчину, яка протягом останніх днів винаймала у у неї кімнату.

Поліцейські довели причетність дівчини до злочинів, які вона вчиняла протягом декількох днів.

Гостя приїхала до обласного центру, по справах й поселилася у 78-річної тернополянки. За час відсутності заявниці, крадійка знайшла сховок пенсіонерки та викрала золотий ланцюжок, який реалізувала в ломбард. Вдома на неї вже чекала потерпіла, яка виявила крадіжку. Тернополянка просила квартирантку віддати крадене, але та своєї вини не визнала. Натомість через день вона знову пішла на злочин, цього разу об’єктом вибрала дороговартісну брошку. Пенсіонерка покликала на допомогу поліцейських, які й підтвердили здогадки заявниці.

Крадійка у скоєному зізналася. Дівчина в минулому вже притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.