Тернопільська ОДА перша в Україні розпочинає співпрацю з банками щодо відшкодування відсоткових ставок по кредитах для малого і середнього бізнесу. ВІДЕО

01/09/2018 Розмір тексту:

Про організацію впровадження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і середнього підприємництва йшлося під час наради з керівництвом області та представниками банківських установ, які є банками-партнерами Німецько-Українського Фонду. Це стосується Укргазбанку, Ощадбанку та ПАТ «KredoBank».

Як поінформувала директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Галина Воляник, в січні цього року обласна державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з Німецько-Українським Фондом. Відтак, Тернопільщина є першою областю, яка підготувала та вже має готовий, зареєстрований Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Презентація Порядку відбудеться 6 вересня.

Що передбачається у рамках співпраці?

За словами Галини Воляник, з обласного бюджету виділено 900 тис. грн. В рамках проекту планується кредитувати:

– придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення;

– модернізацію технологічного процесу виробництва або основних засобів, машин та обладнання тощо;

– придбання, будівництво або реконструкцію приміщень, необхідних для розширення діючих підприємств, або створення нового виробництва.

Кредитуватися будуть лише підприємства, які зареєстровані на території Тернопільської області і дають тут прибуток. Максимальна сума кредиту для суб’єкта малого та середнього підприємництва – 100 тис. євро. Відсоткова ставка за кредитом – 7,5%.

«20% повинен сплатити сам позичальник за свій бюджет. 80% – це кредит. Строк часткового відшкодування 24 місяці. Також обрано більше 20-ти секторів за якими будуть спрямовуватися кошти. Позичальник звертається до банка-партнера Німецько-Українського Фонду, та підписує кредитну угоду. Наша комісія, яка буде працювати в облдержадміністрації, лише буде перевіряти правильність реєстру, заповнення його і далі вже проходитиме процес кредитування. Гадаю, що таким чином ми будемо створювати нові робочі місця та відкривати нові підприємства», – наголосила Галина Воляник.