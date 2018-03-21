“Тернопільська область лідирує за кількістю створених об’єднаних громад, але водночас у нас є найбільше проблем”, – Михайло Головко

– Тернопільська область лідирує за кількість створених об’єднаних громад, але водночас у нас є найбільше проблем. Наш край – один із найбільш дотаційних регіонів України, а сама суть децентралізації побудована на самодостатності громади. У кінцевому результаті ми бачимо, що розмір дотацій з кожним роком зменшується. Зараз ми спостерігаємо гострий дефіцит коштів, недофінансування освіти й медицини. Навіть місто Тернопіль сьогодні не може отримати 41 млн на освіту і 48 млн на медицину. То що тоді можна говорити про інші райони, у яких дефіцит коштів становить сотні мільйонів гривень, – зауважив Михайло Головко.

Також свободівець пояснив причину відсутності значної частини коштів, які необхідні для розвитку громад:

– Якщо подивитись у структуру доходів, то побачимо, що видаткова частина для Тернопільщини потребує 12 млрд, а вихідна – становить 3,8 млрд, з яких лише 2,3 млрд – ПДФО. Податок на доходи фізичних осіб за часів Партії регіонів вкрали у громади, а сьогодні, при новій реформі, 60 % повернули для наших громад. Звісно, що за таких умов об’єднані територіальні громади не можуть розвиватись.

Михайло Головко від імені Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики закликав членів бюджетного комітету допомогти повернути практику 2016 року. У той час 5 % від акцизу на алкоголь, тютюн та пальне залишались на місцях, а це – декілька мільярдів додаткових надходжень. Окрім цього, свободівець наголосив, що потрібно переглянути політику «соцеконому».

– Так званий «соцеконом» – це політичний проект, який створений для того, щоб слухняним депутатам, які голосують правильно, давати за це кошти. Минулоріч, наприклад, мій округ не отримав «соцеконому» на значну суму – більше 20-ти млн грн. Я прошу ще раз добре розглянути цю політику. Не потрібно робити заручниками очільників міст, представників певних політсил. Ці люди не мають страждати від політичних вподобань, – додав Михайло Головко.