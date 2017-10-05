Тернопільська обласна рада очолила всеукраїнський рейтинг за рівнем інформаційної відкритості

Оголошені вони були на конференції «День права знати: забезпечення доступу до публічної інформації».

У моніторингу досліджувалися 24 обласні державні адміністрації, 22 обласні ради, 24 ради обласних центрів і 26 міських рад обласного чи районного значення. Минулоріч Тернопільська обласна рада перемогла в номінації “Найпрогресивніша обласна рада” та була нагороджена Коаліцією “Прозорі Ради” за впровадження у свою роботу кращих практик прозорості, відкритості та підзвітності органів місцевого самоврядування в Україні.

До слова, за результатами аналогічного дослідження обласних державних адміністрацій та міських рад, тернопільські посіли 15 та 19 місця відповідно.