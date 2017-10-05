Тернопільська обласна рада очолила всеукраїнський рейтинг за рівнем інформаційної відкритості

05/10/2017 0
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Такими є результати моніторингу забезпечення «Права знати» органами місцевої влади, проведеного центром «Ейдос» і Центром демократії та верховенства права у рамках платформи «Омбудсмен+».

Оголошені вони були на конференції «День права знати: забезпечення доступу до публічної інформації».

У моніторингу досліджувалися 24 обласні державні адміністрації, 22 обласні ради, 24 ради обласних центрів і 26 міських рад обласного чи районного значення. Минулоріч Тернопільська обласна рада перемогла в номінації “Найпрогресивніша обласна рада” та була нагороджена Коаліцією “Прозорі Ради” за впровадження у свою роботу кращих практик прозорості, відкритості та підзвітності органів місцевого самоврядування в Україні.

До слова,  за результатами аналогічного дослідження обласних державних адміністрацій та міських рад, тернопільські посіли 15 та 19 місця відповідно.

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