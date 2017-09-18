Тернопільська “Нива” здобула перемогу над вінницькою тезкою. ВІДЕО

18/09/2017 Розмір тексту:

16 вересня футбольний клуб “Нива” в дванадцятому турі Другої ліги вдома здобув мінімальну перемогу над вінницькою “Нивою-В” — 1:0.

Активно йти вперед тернопільська “Нива” розпочала зі стартових хвилин. На 2-ій хвилині Вонс пробивав зі штрафного, проте воротар легко справився з цим ударом. Відповідь гостей була схожою. Суперник виконав навіс зі стандарту, але Механів опинився першим на м’ячі.

Вийти вперед господарям вдалося завдяки помилці оборони вінничан. Темерівський необачно відпасував назад і цим скористався Гатала, який перехопив м’яч та майстерно реалізував побачення з кіпером “Ниви-В”.

Приблизно за десять хвилин до завершення матчу стався неприємний епізод. Усе розпочалося із того, що вінничанин Маляренко ліктем розбив до крові ніс Тарасу Морозу. Арбітр цей епізод проігнорував, а коли гра зупинилася, на полі розпочалася штовханина. Двічі гравці суперника вдарили головою футболістів “Ниви”, але і ці факти залишились поза увагою рефері. Натомість він “нагородив” другою жовтою карткою Ігоря Вонса та залишив господарів у меншості.

Проте перебувати в чисельній більшості вінничанам довелося цілих дві хвилини, допоки Тимофій Брижчук теж не отримав друге попередження за зрив атаки у центрі поля.

До основного часу матчу арбітр компенсував сім хвилин і на другій доданій “Нива” могла остаточно зняти усі питання про переможця. Апанчук, який вийшов на заміну, вибіг на побачення з воротарем, але, на жаль, переможцем з цієї дуелі вийшов голкіпер “Ниви-В”. Згодом воротар суперників навіть пішов у штрафний майданчик “Ниви”, але і це не допомогло гостям у цьому матчі.

Наступний поєдинок у чемпіонаті тернопільська “Нива” теж проведе вдома. У неділю, 24 вересня, наша команда зустрінеться із чернівецькою “Буковиною”.