Тернопільська “Нива” залишилася без головного тренера

01/05/2017 0
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Сьогодні, 1 травня, відбулася зустріч керівництва футбольного клубу “Нива” (Тернопіль) з гравцями команди та персоналом.

Під час зустрічі команді було повідомлено рішення про припинення співпраці з головним тренером клубу Петром Бадло у зв’язку із останніми незадовільними результатами у чемпіонаті України з футболу серед аматорів.

Виконувати обов’язки головного тренера “Ниви” тимчасово буде спортивний директор клубу Самір Гасанов. Керівництвом клубу уже розпочато пошуки нового головного тренера, повідомили “Номер один” у прес-службі ФК “Нива”.

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