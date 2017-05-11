Тернопільська “Нива” отримала нового головного тренера

11/05/2017 Розмір тексту:

Новим наставником футбольного клубу “Нива” Тернопіль став 41-річний спеціаліст Сергій Михайлович Задорожний.



Нового наставника команди керівництво клубу представило колективу вранці 10 травня. Після офіційного представлення команда відправилась на ранкове тренування, яке відбулося під керівництвом Сергія Задорожного.

Новий наставник “Ниви” свого часу у сезоні 2007/08 рр. виступав у складі тернопільської “Ниви”, як футболіст.

Останнім місцем роботи Сергія Задорожного була дніпроджержинська “Сталь”.

Біографія



ЗАДОРОЖНИЙ Сергій Михайлович

Дата народження – 20 лютого 1976 р.

Місце народження – Новоазовськ (Донецька обл.)

Виступав за команди: “Прометей” (Дніпродзержинськ), “Дніпро” (Дніпропетровськ), “Металург” (Новомосковськ), “Дніпро” (Дніпропетровськ), “Кремінь” (Кременчук), “Торпедо” (Запоріжжя), “Дніпро” (Дніпропетровськ), “Кривбас” (Кривий Ріг), “Зоря (Луганськ), “Закарпаття” (Ужгород), “Нива” (Тернопіль), ПФК “Олександрія”.

Тренував: “Сталь” (Дніпроджержинськ).

За національну збірну України провів 6 матчів.