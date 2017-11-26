Тернопільська молодь провела 33 години без їжі

25/11/2017 Розмір тексту:

24-го листопада тернопільська молодь приєдналася до акції «Сопричастя» у пам’ять про закатованих голодом в 1932-1933 роках. Учасники акції відмовилися від їжі на 33 години. Голодування тривало з 7.00 год. 24 листопада до 16.00 год. 25 листопада. До участі в акції організатори запрошували приєднуватися лише повнолітніх осіб.

Завершилася акція у суботу на Театральному Майдані о 15.30. Жителі краю прийшли на Театральний майдан, щоб згадати жертв голодомору. Також краяни вшановували їх пам’ять, запаливши свічки на підвіконні.

«Ми вирішили відмовитися від їжі. Таким чином ми хочемо показати, що добре пам’ятаємо історію свого народу. Ми ніколи не забудемо тих, кого знищили через голодомор. Тому ми і беремо участь в цій акції. Також приєднуємося до молитви: молимось самі, приєднуємося до міських заходів, які відбуваються тут на площі», – каже голова Тернопільської міської організації СУМ в Україні, учасниця акції Леся Голик.

Ініціювала акцію Спілка української молоді. Активісти наголошують, такі події в історії нашого народу неможливо забути.

Софія Романська