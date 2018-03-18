Тернопільська молодь побажала Путіну щасливої дороги на Марс. ФОТО

18/03/2018 Розмір тексту:

Активна молодь Тернопільщини зібралася сьогодні, 18 березня, на Театральному майдані з акцією «Путін на Марс», щоб виразити протест Росії. Якраз цієї неділі там проходять вибори президента, а точніше вибори без вибору, адже знову президентом стане Путін.

Як наголосили активісти, даною акцією вони хочуть показати всю абсурдність ситуації, що відбувається у Росії. Крім того, нещодавно Путін заявив, що у 2019 році Росія збирається колонізувати Марс, тому побажали йому щасливої дороги в один кінець зі словами «чемодан – ракета – Марс!»

Заразом молодіжні організації та студентська молодь організували на площі символічну виборчу дільницю із бюлетенями, де писали свої побажання керівникові країни-агресора. Зокрема, бажали, щоб він нарешті знайшов спокій і не губив людських доль, не вбивав та не знищував все живе навколо, адже ні українці, ні громадяни інших країн не бажають його руйнівної допомоги!