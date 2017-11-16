Тернопільська лікарня отримала новітнє обладнання, яке дозволить врятувати багато життів

16/11/2017 Розмір тексту:

Найсучасніше медичне устаткування отримала Тернопільська університетська лікарня від американських благодійників. Обладнання точно виявлятиме злоякісні утворення. Це дозволить врятувати чимало людських життів, – переконанні медики.

Наразі лікарі тестують нове обладнання та вчаться працювати з ним. В університетській лікарні запевняють: таке обладнання нині необхідність, оскільки кількість онкохворих більшає.

«Благодійники передали обладнання в ортопедичне відділення. Це дуже велика допомога від благодійної американської організації. Аналогів такого обладнання дуже мало, тільки в кількох областях України. Тому ми дуже вдячні нашим благодійникам. Для нашого регіону це дуже актуально, оскільки в нас – понад 25 тисяч онкохворих жителів. Завдяки обладнанню, можна проводити експрес-аналіз тканин під час операцій, це даватиме змогу виявити злоякісні утворення. Сподіваємося, обладнання допоможе точно, вчасно виявляти хвороби, в результаті зможемо вчасно надавати медичну допомогу. Це дуже вагомий поступ у діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань. Ми щиро вдячні нашим благодійникам за підтримку», – каже начальник управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Богайчук.

Благодійна американська організація допомагає Тернопільщині не вперше. Лише минулого року лікувальні заклади краю отримали гуманітарної допомоги майже на 10 мільйонів гривень.

Софія Романська