Як тернопільська компанія “підім’яла” під себе цілу дорожню галузь області

19/04/2018 Розмір тексту:

Тернопільщина вже роками входить у ТОП-найбідніших областей України. Через це поява на теренах краю якогось нового підприємства – завжди привід для радості. Особливо тішить, коли фірма виявляється успішною та забезпечує роботою та гідною зарплатою мешканців області. Та коли імперія якогось підприємця будується на «пожиранні» конкурентів у відповідальних громадян повинні виникнути питання.

«Техно-Буд-Центр» – справжній гігант на ринку ремонту та будівництва доріг Західної України. Компанія лише за останні кілька років охопила ринок ремонту автомобільних доріг на Тернопільщині. Спершу «ТБЦ» успішно виграла тендери на капітальний ремонт обласних державних доріг, як от Тернопіль-Кременець, Львів-Тернопіль, згодом стала проводити усі капітальні ремонти на комунальних тернопільських вулицях.

Здавалося б, потужне підприємство перетворить дороги на «цукерочку»: у компанії свій асфальтний завод, величезний парк сучасної дорожньої техніки, предостатньо кадрів. Та, на жаль, кисень професіоналам перекрила жадібність. Женучись за кількістю об’єктів «Техно-Буд-Центр» почав виконувати роботи менш якісно. Наприклад, на відремонтованій фірмою минулого року дорозі Тернопіль-Кременець «вилізли» ями. А дамба тернопільського ставу, яку скаженими темпами робили і в дощ, і в спеку, спершу трісла, а тоді теж рясно вкрилася вибоїнами.

До слова, подейкують, що закривають очі на недоліки не просто так. Тіньовий власник компанії-гіганта Андрій Ярема. Він же – управляючий партнер компанії-монополіста з продажу сигарет в Україні «TEDIS Ukraine» (колишня «Мегаполіс»).

Відверто кидається в очі, що «Техно-Буд-Центру» не до снаги впоратися якісно з усіма об’єктами, тендери на які вони виграють. Тим не менш, це не зупинило компанію від того, щоб претендувати на утримання усіх більше трьох тисяч кілометрів місцевих доріг Тернопільщини, які тепер на балансі в ОДА. Так, днями відбувся вирішальний аукціон у оголошеному в лютому тендері на експлуатаційне утримання мережі доріг місцевого значення.

Вже за кілька днів переможця тендеру кваліфікують і всі ми станемо свідками того, як одна-єдина фірма підім’яла під себе усю дорожню галузь Тернопільщини. Цікаво, що станеться, якщо усі комунальні дороги Тернополя, уся мережа державних і місцевих будуть під крилом «Техно-Буд-Центру»?

Джерело: ТернопільON