Тернопільська клептоманка поцупила з торгового центру дорогезні парфуми

12/09/2017 Розмір тексту:

Факт крадіжки інкримінують тернопільські правоохоронці 26-річній мешканці обласного центру. Молодиця викрала з торгового центру недешеві парфуми вартістю 1300 гривень.

Про злочин поліцейських повідомляли працівники закладу. З полиці маркету зникла коробка елітних парфумів.

Камери відеоспостереження зафіксували, як злодійка викрала з полиці товар. Працівники поліції розшукали любительку дармової косметики та парфумерії.

Тернополянка потрапляє в поле зору правоохоронців не вперше. Любителька недешевих парфумів та косметики в минулому вже тричі виносила такий товар з маркетів, однак навіть вирок суду не спинив злодійку продовжити коїти протиправне. Усю парфумерію зловмисниця зберігала вдома для власних потреб.

Відомості про події внесено до ЄРДР згідно статі 185 ККУ – крадіжка, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.